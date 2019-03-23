مركز بنغازى الطبى يحتضن اليوم العلمى الرابع لجراحة طب الأسنان

احتضن مركز بنغازي الطبي، الخميس،اليوم العلمي الرابع لكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة بنغازي، وذلك بحضور كل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان وعدد كبير من الطلبة وفني المعامل.



وقالت رئيس اليوم العلمي الرابع لطب وجراحة الفم والأسنان الدكتورة سالمة محفوظ: "أن اليوم العلمي الأول أسس سنة 2009 وكانت له محاور وأهداف أهمها الرقى بالمستوى العلمي داخل الكلية وعمل الأبحاث والنشاطات العلمي، وبمشاركة الطلبة وفنيين الأسنان، وكذلك البحث العلمي علي مواكبة ما هو جديد ومتطور في علم الطب الأسنان".



وأضافت محفوظ أن اليوم العلمي الرابع تحت شعار: "بالعلم تزدان منارة طب الأسنان"، ونقصد منارة بنغازي الآن كلية بنغازي للأسنان هي الكلية الأم، وتعتبر أول كلية تأسست عام 1974 معظم الكليات الأخرى هم من خريجي كلية طب الأسنان جامعة بنغازي.



وأوضحت لدينا العديد من المشاركات العلمية، وهي 38 مشاركة في العروض كذلك هناك 14 ملصقا علميا ومشاركين أعضاء هيئة التدريس كلية الأسنان وأطباء امتياز وخريجى الكلية كذلك لدينا 7 شركات دعم لليوم العلمي، ونعرض كل منتجاتهم الطبية التي تخص طب وجراحة الفم والأسنان.