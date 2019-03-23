مقتل 62 شخصًا في انفجار مصنع كيماويات بالصين

أظهرت لقطات مروعة لحظة انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانغسو في شرق الصين؛ ما أسفر عن مقتل 62 شخصًا وإصابة 640 آخرين، بعضهم في حالة خطرة.



وقالت وكالة "رويترز": إنه في أحدث كارثة ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية التي أغضبت الرأي العام، أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين يوم الجمعة أن 62 شخصًا لقوا حتفهم، كما أصيب 34 شخصًا بجروح خطيرة، وفُقد 28 آخرون في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانغسو شرقي البلاد.



وقال التليفزيون الرسمي: إن الانفجار وقع الخميس في منطقة تشينجياجانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ، وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة.



وتظهر اللقطات المصورة من أكثر من موقع، التأثير القوي الذي أحدثه الانفجار في محيطه، فاهتزّت عدة مبان مجاورة وتحطّم زجاجها؛ ما أسفر عن زيادة أعداد المصابين بسبب الزجاج المتطاير، كما تصاعدت أعمدة اللهب ودخان الحريق في سماء المنطقة.



وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى، مشيرًا إلى أن 640 شخصًا يُعالجون من إصابات.



وانتشر الحريق في المصنع المملوك لشركة تيانجياي للكيماويات إلى المصانع المجاورة. وقالت وسائل إعلام: إن أطفالًا في حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا أيضًا.



ويجري التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. غير أن الشركة التي تنتج ما يزيد على 30 مركّبًا كيميائيًّا عضويًّا بعضها قابل للاشتعال، سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة وتم تغريمها؛ وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي.