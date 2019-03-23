مسئول بريطانى: حل أزمة بريكست فى إبطال المادة 50

صرح جورج أوزبورن، المستشار الذى أقيل من قبل رئيس الوزراء البريطانى في عام 2016، بإن إبطال المادة 50 وإلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يكونا السبيل الوحيد للهروب من أزمة تيريزا ماي، وفقا للإندبندنت.



كما صرح السيد أوزبورن، بأنه يفضل "تأخير طويل" على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مما يسمح للمملكة المتحدة "بإعادة التفكير فى كيفية تقديم نتيجة الاستفتاء".



وأضاف بأن السيدة ماي نفسها قد ألغت إشعار الخروج على جدول الأعمال ببيانها الكارثى في داونينج ستريت، ويبدو أنه يمهد الطريق لـ"تخريب" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.