شعراوي: تطبيق القانون بحزم على أى مخالفات

تواصل وزارة التنمية المحلية، استقبال مشكلات المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة، للتفاعل مع المواطنين، والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم.



وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة استجابت عبر مبادرة " صوتك مسموع " خلال اليومين الماضيين لعدد من شكاوى المواطنين، حيث تم التعامل مع العديد من المشكلات في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن غالبية المشكلات تنحصر في القمامة.



وأضاف أنه تم رفع مخلفات وقمامة فى عدد من القرى والمدن المختلفة، عقب التواصل مع المواطنين، من خلال المبادرة.



وشدد على ضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظات بتطبيق القانون بحزم على أى مخالفات وحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم بصورة مباشرة مشيرا إلى أن، الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة شنت حملة مكبرة تجاه بناء مخالف بأحد العقارات بشارع مستشفى الصدر بالمحافظة حيث تم تفكيك الشدة الخشبية وإيقاف الأعمال فورًا.



وقال اللواء شعراوى إنه فى استجابة سريعة أيضًا لأهالي قرية دمرو بسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ وتم إدراج طريق عزبة الكوم بسيدى سالم بالبر البحرى فى خطة الرصف للعام المالى الجديد، وتم تمهيد طريق العمار بالمنطقة من الناحية البحرية وجارى الانتهاء من رصفه.