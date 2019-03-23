رسميًا.. ميسي يغيب عن مواجهة المغرب

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إصابة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، في المباراة الودية التي جمعت أمس منتخب "راقصي التانجو" وفنزويلا.



وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر، إن ميسي يعاني من ألم في منطقة الحوض، وسيغيب عن مباراة الأرجنتين المقبلة أمام المغرب.



وتشكل الإصابة الجديدة ضربة قوية لعشاق ميسي ونادي برشلونة، لاسيما أنها في نفس مكان الإصابة السابقة، وهو ما قد يجبر النجم الأول للفريق الكتالوني على الغياب عن مباريات "البلوجرانا" المقبلة والهامة، خاصة مواجهة مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة أمس، التي خسرتها الأرجنتين (1-3)، الأولى لميسي مع منتخب بلاده، بعد غياب دام قرابة 8 أشهر.