فرع ثقافة كفر الشيخ يُنظم عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية

نظم فرع ثقافة كفر الشيخ، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة سيدي غازي محاضرة بعنوان "الإسراء والمعراج" ألقاها الشيخ مصطفى سعفان بالمدرسة الثانوية الفندقية، وتناول الحديث عن فضل هذه الليلة، وجمالها، وعن انبهار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الليلة.



كما عقد بيت ثقافة الرياض محاضرة بعنوان "الاهتمام بالزراعة"، بجانب ذلك ناقش قصر ثقافة صالح الشرنوبى كتاب "الأم" تأليف السيد صديق، ويتناول الكتاب دور الأم في تربية الأبناء وواجبنا نحوها.



كما نظم المركز الثقافى بكفر الشيخ احتفالية بعنوان "أفريقيا فى القلب" بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة، إلى جانب معرض فن تشكيلى وأشغال يدوية، كما ناقش بيت ثقافة سيدى سالم كتاب "الأمثال الشعبية" ألقاها الشاعر الكبير السعيد قنديل.



وضمن المحاضرات الفنية عقد قصر ثقافة فوه محاضرة بعنوان "كيفية استخدام الثقافة البصرية فى حياتنا اليومية" مع الفنانة رانيا الكومى، بينما أقام قصر ثقافة برج البرلس ورشة مسرح واكتشاف مواهب للأطفال.

