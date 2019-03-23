نصحية "الناظر" للأمهات مع بدء فصل الربيع

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن هذه الايام من فصل الربيع هي الاصعب لمرضي الحساسية خاصة الاطفال بسبب ملامسة الأزهار واللعب بها.



وأشار فى نصحية منه للأمهات عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن حبوب اللقاح التي تنثرها الازهار التى يتعرض لها الاطفال تتسبب فى ظهور أعراض الحساسية سواء جلدية أو صدرية قائًلا:" اناشد الامهات خلال هذه الفترة بعدم السماح للاطفال باللعب بالأزهار أو الجلوس في الحدائق ".



وإستكمل نصحيته قائًلا:" انصح ايضا بعدم وضع الزهور والورود داخل المنازل طالما هناك أطفال صغار".



