القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
تقارير ومتابعات
السبت 23/مارس/2019 - 11:30 ص

نصحية "الناظر" للأمهات مع بدء فصل الربيع

الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق
ريم محمود
dostor.org/2562657

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن هذه الايام من فصل الربيع هي الاصعب لمرضي الحساسية خاصة الاطفال بسبب ملامسة الأزهار واللعب بها.

وأشار فى نصحية منه للأمهات عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن حبوب اللقاح التي تنثرها الازهار التى يتعرض لها الاطفال تتسبب فى ظهور أعراض الحساسية سواء جلدية أو صدرية قائًلا:" اناشد الامهات خلال هذه الفترة بعدم السماح للاطفال باللعب بالأزهار أو الجلوس في الحدائق ".

وإستكمل نصحيته قائًلا:" انصح ايضا بعدم وضع الزهور والورود داخل المنازل طالما هناك أطفال صغار".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ أقل من شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

منذ أقل من شهر

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب

منذ أقل من شهرين

الشتائم بين جمهور الأهلى والزمالك آخرها.. مواقف اغضبت محمد صلاح

منذ أقل من شهرين

ابن البلد.. سامح عبدالعزيز: تعاملت مع السجن كسائح.. وأيام الحبس كانت فرصة للتصالح مع الله والحديث معه دون تكلف

منذ أقل من شهرين

بعد وصول التمثال لـ"محمد صلاح".. نحات المنيا لـ"الدستور": "أمنية وتحققت"

الآن

قوات سوريا الديمقراطية تعلن النصر الكامل على داعش فى الباغوز

ارتفاع قتلى انفجار مصنع للكيماويات بالصين إلى 64 شخصا

"الواحات البحرية" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

إعصار قوى يضرب شمال أستراليا.. وإجلاء السكان

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

بدء بيع عملات "السادات" نهاية مارس

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل "دولة لصوص"

ألبومات الصور

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

"مهرجان كوم الدكة فى حينا".. يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش

في العيد القومي للشرقية.. جولة بالصور بمدينة "تانيس" التاريخية

بالصور.. ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه بكنيسة العذراء فى مطروح

رياضة

رسميًا.. ميسي يغيب عن مواجهة المغرب

بيرو تتغلب على باراجواى استعدادًا لكوبا أمريكا

المنتخب المكسيكى يستعد للكأس الذهبية بفوز كبير على تشيلى وديًا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

بدء بيع عملات "السادات" نهاية مارس

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل "دولة لصوص"

كشكول

"الوزراء" يوافق علي إطلاق أسماء 4 شهداء بمدارس البحيرة

انفوجراف .. 3 طرق للتعامل مع حالات فراغ شحن التابلت أثناء الامتحان

انفوجراف .. 6 خطوات للتصحيح الإلكتروني في اختبارات التابلت

وزيرة الهجرة تشيد بشجاعة الطفل المصري "رامي شحاتة"

"امتحان التابلت" .. تعرف علي المواد التي تستخدم فيها القلم الإلكتروني

الأمصار

بعدما سافرت لتشييع جثمانه.. وفاة والدة أردني من ضحايا هجوم نيوزيلندا

"دولة لصوص".. زعيم موريتانيا يشن هجوما على إسرائيل بشأن الجولان

"القاعدة" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على الجيش المالي

فوز إنجلترا وتعثر الأرجنتين والبرتغال.. أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية

على خلفية غرق 100 شخص.. مطالبات بإقالة محافظ نينوى

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

من لندن إلى نيويورك خلال نصف ساعة.. طفرة مستقبلية في نقل الركاب

صامويل جاكسون: لا يهمني مطلقا خسارة معجبين بسبب هجومي على ترامب

"لوفتهانزا" تدفع بمزيد من العمالة والطائرات لتفادي فوضى العام الماضي

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

أسباب شحوب الوجه والعيون الصفراء وحب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎