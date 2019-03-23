مسئول فى "قسد": الاستيلاء على آخر معقل لداعش بسوريا لحظة تاريخية

قال أحد مسئولى العلاقات الخارجية بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عبدالكريم عمر، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم السبت: "هذه لحظة تاريخية.. كنا ننتظرها وكذلك المجتمع الدولى"، وذلك بعدما سيطرت قسد على بلدة الباغوز آخر معاقل داعش فى شرق سوريا.



وأضاف: "هذا لا يعنى أننا أنهينا على الإرهاب وداعش".



وتابع: "لقد أنهينا داعش عسكريًا ولقد أنهينا دولته.. ولكن لا يزال التنظيم لديه خلايا نائمة وما زالت أيديولوجيته موجودة في المناطق التي حكموها لسنوات".



كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت تحرير الباغوز من قبضة داعش.