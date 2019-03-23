التعليم الثانوي بأسيوط: امتحان التابلت لقياس مستوى الطالب ولا يؤثر على المجموع

قال عماد محمود مدير عام إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن غدًا الأحد سوف يبدأ اختبارات طلاب المرحلة الثانوية إلكترونيا.



وأضاف مدير عام إدارة التعليم الثانوي، أن المديرية قد طبقت كافة الإجراءات من حيث توزيع التابلت على جميع طلاب الصف الأول الثانوي وهم 21780 طالب في 11 إدارة تعليمية وتسليم الطلاب شريحة إنترنت لاستخدامها في عملية الاختبار وهي وسيله إضافية يستخدمها الطالب في المدرسة أو في المنزل.



وأكد "عماد" أن الوزارة سمحت للطلاب أن يقوموا بأداء الامتحان خلال ١٢ ساعة بدءًا من الموعد الرسمي لأداء الامتحان الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساءا لتفادي مشاكل الشبكة العنكبوتية.



وأضاف مدير عام إدارة التعليم الثانوي إن هذا الاختبار هوا قياس مستوى الطالب ولا يؤثر على مجموع درجاته فالهدف الرئيسي من هذه الاختبارات هي تدريب الطلاب واختبار المنظومة ومدي تحمل شبكة الانترنت هذا العدد الكبير في نفس الوقت لتكون جاهزة للامتحانات التي سوف يتم احتسابها للطالب.