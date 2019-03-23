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السبت 23/مارس/2019 - 11:30 ص

مطاردة مثيرة بين الشرطة وتجار مخدرات في الخانكة

مطاردة مثيرة بين
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2562653

شهدت مدينة الخانكة بالقليوبية مطاردة بين قوات الشرطة وعاطلين أثناء ضبطهما بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والسلاح الناري، حيث تبادلا إطلاق الأعيرة النارية صوب القوات مما أدى إلى قيام القوات بإطلاق النيران عليهما.

كشف العميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية عن ضبط "إبراهيم.م. ا" 29 سنة، عاطل، أثناء استقلاله دراجة نارية برفقته شخص آخر "هارب"، حيث قام بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات مما اضطرهم إلى مبادلته إطلاق النيران وضبط بحوزته 58 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 60 جرام وسلاح ناري طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام بخزينتها 4 طلقات من ذات العيار المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب "كرم فايز" 25 سنة، عاطل، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الهارب بالقرب من مسكنه وبمناظرته تبين إصابته بجرح عميق بالساق اليسرى، وقرر أن إصابته ترجع إلى إطلاق النيران من قِبل القوات القائمة بالضبط وأنه توجه لمستشفى بالقاهرة عقب إصابته وأجريت له الإسعافات الأولية وحال تحويله لمستشفى الدمرداش لاستكمال العلاج لاذا بالفرار.

وأقر بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك والمتهم المضبوط وتم بإرشاده ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة، فتم التحفظ عليها، وتحرر عن رقم 6006 جنح مركز الخانكة لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق.

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