صامويل جاكسون: لا يهمني مطلقا خسارة معجبين بسبب هجومي على ترامب

أكد الممثل الأمريكي، صامويل جاكسون، أنه لا يأبه على الإطلاق إن كان هجومه المستمر على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونعته بألفاظ نابية، سيكبده خسارة بعض معجبيه.



وأشار جاكسون، بطل أفلام شهيرة مثل "Pulp Fiction"، في حديث مع مجلة "إسكواير"، إلى أنه لا يخشى ردود فعل المعجبين مع انتقاداته للرئيس الأمريكي، والذي دائما ما يشير إليه بـ"Motherfucker".



وقال: "هل تعتقد أنني أهتم بمقاطعة البعض لأفلامي بسبب ترامب، فإذا قاطعت كل الأفلام التي قدمتها فهذا لا يهمني، لأنني لن أخسر المال، لقد قبضت شيكي، اللعنة عليكم فلتحرقوا كل أفلامي، لا يهمني".



وردا على مطالب الداعمين لدونالد ترامب له، بالابتعاد عن السياسة والالتزام بالتمثيل في المقابل، قال صامويل جاكسون لهم: "لا لن أفعل ذلك، لأنني إنسان، وبعض مما يجري على الساحة يؤثر على، لأنه إذا لم نتلقَ كمواطنين رعاية صحية، سيمرض أقربائي، وهنا سيتصلون بي لمساعدتهم لأنني ثري، فأنا أرغب في حصولهم على رعاية صحية مقدمة من الحكومة الأمريكية، وأرغب في أن يعتنوا بأنفسهم".



وعن دونالد ترامب، قال جاكسون: "ذلك اللعين يدمر الكوكب وكل الأمور التي تثير جنوننا، ويعتقد البعض أن هذا لا بأس به، ولكنه ليس كذلك، وإذا لم تقل شيئا حيال ما يجري إذا أنت متواطئ معه، وإذا كنت زبالا فلن يهمني أن يكون لدي حسابا على "تويتر" لكي أغرد من خلاله آرائي، فأنا لا يشغلني من أنا أو ما هي مهنتي عندما أعبر عما بداخلي على "تويتر".



ودائما ما يغرد صامويل جاكسون بتغريدات مهاجمة ضد دونالد ترامب وقرارته، عبر حسابه على "تويتر".



وعرض لصامويل جاكسون، خلال العام الحالي، فيلم الخيال العلمي والإثارة "Glass"، من بطولة بروس ويليس، وفيلم "كابتن مارفل"، المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، ومن بطولة بري لارسون.