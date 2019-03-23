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السبت 23/مارس/2019 - 11:26 ص

الدقهلية تتصدر المرحلة الثالثة من "100 مليون صحة"

الدقهلية تتصدر المرحلة
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2562647

واصلت محافظة الدقهلية صدارتها لمحافظات المرحلة الثالثة والأخيرة، من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" ففي اليوم الثاني والعشرين بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم من أبناء الدقهلية 2 مليون و933 ألف و181مواطنا بنسبة 69% من إجمالي أعداد المواطنين المستهدفين خلال 60 يوما، وهي مدة عمل المبادرة، وقد تم الكشف بالأمس على 39 ألف و66 مواطنا بنسبة 191% من المستهدف اليومي.

وأكد الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المعدلات اليومية لازالت تؤكد الإقبال الكبير من المواطنين على "100 مليون صحة" للاطمئنان على صحتهم وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بأي من الأمراض التي تستهدفها المبادرة وهي فيروس سي وضغط الدم والسكر والسمنة.

وأضاف "مكي" ان هناك فرقا طبيه تتجول داخل الاسواق وأماكن تجمع المواطنين للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين مشيرا إلى ان هناك بعض المواطنين لا يمكنهم ترك اماكن عملهم قائلا "إحنا هنجيلك لحد عندك".

الدقهلية تتصدر المرحلة الثالثة من "100 مليون صحة"
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