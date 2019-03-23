13 أبريل إنطلاق "أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة"

تنطلق بمعهد جوته الألماني بالدقي٬ في الخامسة من مساء السبت الموافق 13 وحتي 16 أبريل المقبل٬ فعاليات الدورة السابعة٬ لــ "أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة".



سوف تشهد القاهرة على مدار أربعة أيام عددا مكثفا من الفعاليات تحتفل بمشهد الموسيقى المعاصرة في الدنمارك والدول الشمالية مع أحد أهم المجاميع المتخصصة على الساحة الأوروبية وعدد من عروض أفلام فنية.



كما سُيقدم فى المهرجان عدد كبير من المؤلفَات للمؤلفين الدنماركين المتواجدين بكثافة على الساحة الدولية ولأول مرة في مصر كما سيتم تقديم أربع مقطوعات لأول مرة في العالم. الدخول مجانا لجميع فعاليات المهرجان.