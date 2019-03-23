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رياضة
السبت 23/مارس/2019 - 10:10 ص

وزير الرياضة: مصر قادرة على استضافة البطولات والأحداث الكبرى

اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أ ش أ
dostor.org/2562523

أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قدرة مصر على استضافة البطولات والأحداث الكبرى مستشهدا باستضافة بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بوجود أكثر من 36 دولة وكأس العالم للسلاح ثم البطولة الدولية للتايكوندو المؤهلة لأولمبياد 2020 وبطولة البحر المتوسط لكرة اليد في بورسعيد، ثم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

وأضاف خلال حواره مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية استعدادا لمشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، متطلعا للمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات.. منوها بان "التقديرات والتوقعات تشير إلى حصول مصر على 5 ميداليات في الأولمبياد المقبلة".

وأشار إلى أن الوزارة تضع خطة من الآن استعدادا لأولمبياد 2024 من خلال عدة مشروعات قومية على رأسها مشروع البطل الأولمبي ومشروع الموهبة، حيث سيتم انتقاء العناصر المميزة من اللاعبين والعمل على تطوير أدائهم من الآن للتجهيز الجيد لهم، وذلك لتوسيع القاعدة وزيادة عدد الميداليات المصرية في الأولمبياد من خلال إستراتيجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وعن استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، قال صبحي: يتم حاليا إنشاء عدد من الصالات الجديدة إلى جانب تطوير الصالات الموجودة، لخلق بنية تحتية تساعد على البطولات القادمة.

وحول الاستثمار في الرياضة المصرية، قال الدكتور أشرف صبحي إن وزارة الشباب والرياضة تساند وجود الاستثمار في هذا المجال ولكن شريطة وجود ضوابط محددة، موضحا أن الاستثمار موجود في دول الخليج من خلال شراء أندية كرة القدم في أوروبا..ومضيفا أنه توقع دخول مستثمرين خليجيين في الدوري المصري لكرة القدم بعد تطوير السوق بشكل كبير وأصبح الدوري جاذبا للاستثمار وبالتالي لابد من وجود منظومة محترفة.

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