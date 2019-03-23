سماع دوي انفجار ضخم وسط العاصمة الصومالية مقديشو
أفادت مصادر لوكالة أنباء رويترز بسمع دوي انفجار ضخم وسط العاصمة الصومالية مقديشو، فيما لم ترد أى تفاصيل عن الحادث حتى الآن، وسنوافيكم بالأخبار تباعا.
أفادت مصادر لوكالة أنباء رويترز بسمع دوي انفجار ضخم وسط العاصمة الصومالية مقديشو، فيما لم ترد أى تفاصيل عن الحادث حتى الآن، وسنوافيكم بالأخبار تباعا.
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