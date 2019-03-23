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السبت 23/مارس/2019 - 10:07 ص

بالأسماء.. 14 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

بالأسماء.. 14 مصابا
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2562519

أصيب 14 شخصا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وانتقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي إسعاف بني سويف والفيوم إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وجاءت أسماء المصايسن كالتالي: زيدان أحمد حنفي 45 سنة فلاح ومقيم بمركز الواسطى، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري. محمد عبد الحميد محمد 59 سنة، عامل ومقيم بمحافظة الفيوم. رجب عبد الحليم عبد الخالق 30 سنة، ومقيم بمركز الواسطى، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن. سماح مبروك بدر 32 سنة، ومقيم بمركز الواسطي مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني. سليمان محمد عبد الحميد 60 سنة، ومقيم بمركز الواسطى، فلاح مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى. عماد سيد عبد السلام 29 سنة، ومقيم بمركز الواسطى مصابا بجرح قطعي بفروه الرأس 5 سم واشتباه كسر ب العمود الفقري، جبر سعيد أحمد 26 سنة، ومقيم بمركز الواسطى مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

كما نقلت سيارات الإسعاف: وائل محمود أحمد 25 سنة ومقيم بمركز الواسطى، عامل، مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيمن، مريم السيد عبد الفتاح 15 سنة، طالبة، ومقيمة بمحافظة القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، عبد اللطيف مصطفى قرنى 35 سنة، أعمال حرة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، جمعة صقر محمد 32 سنة، ومقيم بمركز الواسطى عامل مصابا بجرح بالرأس 3 سم وسحجات، محمد فوزي عبد الحميد 10 سنوات، طالب مصابا بجرح ب الرأس 2سم، كريمة فوزي عبد الحميد 24 سنة، 24 سنة، ومقيمة بكدمات بالساقين، جمعة فيصل حميدة 50 سنة، ومقيم بمركز الواسطى مصابا باشتباه كسر باليد اليمني.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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