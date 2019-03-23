افتتاح دورة تدريبية للكوادر الإفريقية بمركز الدراسات القضائية

افتتح المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركزالدراسات القضائية، الدورة التدريبية التاسعة والعشرين في مجال القانون المدني والتجاري للسادة الكوادر الأفريقية الناطقين باللغة الفرنسية، برعاية المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبحضور المستشار سيد أبو عقيل المستشار بالأمانة العامة بالوكالة المصرية للشراكة.



يأتي ذلك في ضوء اهتمام مصر بتدريب الكوادر الأفريقية، ودعم قدراتها ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية، واستكمالا للدورات التي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية.



وتشارك في هذه الدورة خمسة عشر دولة هم كوت ديفوار، موريتانيا، مدغشقر، السنغال، توجو، بوروندي، تشاد، بوركينا فاسو، جزر القمر، غينياكوناكري، الكونغوبرازافيل، الكاميرون، جيبوتي، وبنين، الكونغو الديموقراطية، وذلك خلال الفترة من 1732019 حتي 2832019، ويلتحق بها ثلاثة وعشرون عضوا.



وتهدف الدورة إلى اطلاع الكوادر الأفريقية علي النظام القضائي المصري، والتدريب فى مجالات الانابة القضائية، وضوابط تسبيب الاحكام المدنية، والقانون الدولي الانساني، والجرائم الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة غسيل الاموال، وتمويل الارهاب، ودور الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، وآليات التعاون الدولي المصري الافريقي، ومكافحة الاتجاربالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتحكيم التجاري، والمشكلات العملية، وكيفية تنفيذ الاحكام.



ويحاضر بالدورة كوكبة من السادة المستشارين بمحكمة النقض، والاستئناف، وبالامانة العامة للوكالة المصرية للشراكة.