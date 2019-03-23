القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
حوادث
السبت 23/مارس/2019 - 10:02 ص

ضبط 5220 مخالفة مرورية بالجيزة

ضبط 5220 مخالفة مرورية
dostor.org/2562515

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 5220 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، دون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وتحرر محضر عن كل واقعة على حدة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أقل من شهر

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ أقل من شهر

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ أقل من شهر

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

الآن

مقتل 26 شخصًا جراء حريق فى حافلة سياحية جنوب الصين

تكليفات السيسى بشأن الأجور والمعاشات وتأكيد مصر على موقفها من الجولان الأبرز في صحف اليوم

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

موعد مباراة مصر والنيجر فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل "دولة لصوص"

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

أسعار الدولار اليوم السبت 23/ 3/ 2019

ألبومات الصور

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

"مهرجان كوم الدكة فى حينا".. يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش

بالصور.. ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه بكنيسة العذراء فى مطروح

حملة موسعة لتأهيل الحدائق والمتنزهات فى بلطيم (صور)

رياضة

"صبحي" يعرب عن أمله في استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم

وزير الرياضة: مصر قادرة على استضافة البطولات والأحداث الكبرى

أشرف صبحي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم البطولة القارية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل "دولة لصوص"

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

أسعار الدولار اليوم السبت 23/ 3/ 2019

كشكول

"التعريف ببرامج هيئة الفولبرايت" ندوة بدراسات عليا قناة السويس

"وزير التعليم" يكشف الطرق البديلة لعدم تفعيل شريحة الانترنت لطلاب الأول الثانوي

فارس: تدريب معلمي المدارس الخاصة على تكنولوجيا التعليم

جامعة أسيوط عضوًا في المجلس العربي للتدريب والإبداع

يوم رياضي للطالبات بمعهد فتيات سفاجا بالبحر الأحمر الأزهرية

الأمصار

جماعة أيرلندية معارضة تعلن مسؤوليتها عن وضع طرد مفخخ في مستودع

مظاهرة ليبية لدعم وتأييد القوات المسلحة ورفض الإخوان

الإرهاب يدق أبواب الغرب.. طعن قديس كندي أثناء الصلاة

روسيا: إعلان واشنطن تحرير سوريا من داعش كاملة "تفاهة"

إيقاف حركة الطيران بمطار فرانكفورت الألماني لهذا السبب

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

انتحار طالبة أميركية بعد نجاتها من "مذبحة المدرسة"

امرأة تشم رائحة مرض باركنسون قبل سنوات من ظهور أعراضه

"Jeep" تغزو الأسواق بسيارة مميزة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

أسباب شحوب الوجه والعيون الصفراء وحب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎