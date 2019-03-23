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السبت 23/مارس/2019 - 10:00 ص

أشرف صبحي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم البطولة القارية

أشرف صبحي
أشرف صبحي
أ ش أ
dostor.org/2562512

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم البطولة القارية، حيث يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إلى جانب وجود العديد من اللجان المختصة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحا أن العمل يجري داخل الاستادات على مدار 24 ساعة للتطوير والتجهيز على أن يتم إنهاء جميع الأعمال في منتصف مايو المقبل.

وذكر أن إعداد ملف للبطولة استغرق 3 أشهر فقط وهذا يعد إنجازا كبيرا.. متمنيا تواجد الأسر والعائلات المصرية مرة أخرى في المدرجات، مطالبا الإعلام بتسليط الضوء وإبراز الجانب الإيجابي في تنظيم البطولة، ومناشدا الجميع بالتعاون والاجتهاد لخروج البطولة بالشكل المشرف.

جاء ذلك خلال حوار للدكتور أشرف صبحي مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

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