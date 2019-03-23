صبحي: زعامة مصر للقارة السمراء جاء بتولي السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن ارتباط مصر بإفريقيا وزعامتها للقارة السمراء من خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الإفريقي، يؤكد استعادة مصر لريادتها فى القارة وعودتها لأفريقيا، مؤكدا أن إجماع دول القارة على رئاسة مصر للاتحاد يعكس ثقتها الكبيرة فى الرئيس السيسى لتولى ملف إدارة شئون القارة وتعاونها البينى والدولى فى كل ما يخدم مصالح دولها وشعوبها.



جاء ذلك خلال حوار للدكتور أشرف صبحى مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.



وأشار إلى ان وزارة الشباب والرياضة أولت اهتماما كبيرا بالملف الأفريقى وتوجت هذه المجهودات باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 في يونيو المقبل.



وقال وزير الشباب والرياضة إن مصر تقدمت بملف البطولة الأفريقية بعد تجهيزه في عدة ايام قلائل اثر قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب البطولة من الكاميرون لعدم جاهزيتها، مشددا على أن الحصول على شرف تنظيم البطولة بعد حصد 16 صوتا من إجمالي 18 صوتا من أعضاء المكتب التنفيذي للكاف يعد إنجازا كبيرا لمصر في ظل زعامتها للقارة السمراء.



كما أكد أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى من ملاعب واستادات وفنادق إلى جانب وجود شبكة طرق مميزة للغاية تسهل الكثير للجماهير والمنتخبات المشاركة في البطولة.