ارتدت الحجاب دعما لضحايا المسجدين.. تعرف على الشرطية النيوزيلندية الحسناء

لاقت صورة ضابطة الشرطة ميشيل إيفانز النيوزيلندية، وهي مرتدية الحجاب الجمعة الماضية، انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ايفانز ارتدت الحجاب دعما لأهالي ضحايا الهجوم على المسجدين والذي أسفر عن مقتل خمسون مصلي.



كانت إيفانز قد ارتدت الحجاب ووضعت وردة حمراء على سترتها المضادة للرصاص كنوع من التضامن الرمزي، وفقا ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



فيما قالت إيفانز البالغة من العمر الرابعة والعشرين، إنها انضمت إلى قوة الشرطة عام 2016 لأنها أرادت أن تخدم مجتمعها، وأنها مهتمة بالقراءة في الصحة وعلم النفس وأنها ترفض شأنها شأن أي نيوزيلندي الهجوم السافر الذي وقع على المسجدين من قبل يميني متطرف.