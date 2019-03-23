استهداف 140 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة " بالوادي الجديد

صرحت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم خلال الأسبوع الرابع من انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بالمحافظة، بلغ 140 ألف و29 مواطن بنسبة 183٪ من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة.



من جانبها أوضحت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عملية الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابته والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، والبالغ عددها 82 فرقة.



كانت المحافظة قد أعلنت عن استهداف 172 ألف و631 مواطن من خلال المبادرة التي أنطلقت في الأول من مارس وتستمر حتي نهاية ابريل الجاري وذلك بإستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات. وتوفير وسائل إنتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القري النائية لنقلهم إلي أقرب مكان فريق عمل، وذلك بهدف التيسير علي المواطنين للكشف والإطمئنان علي صحتهم.



وأضافت " مشرف" أنه تم إضافة ساعات متأخرة من الليل لإستمرار القوافل الثابته والمتحركة لتحقيق المستهدف كاملا