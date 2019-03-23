القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
محافظات
السبت 23/مارس/2019 - 09:51 ص

استهداف 140 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة " بالوادي الجديد

استهداف 140 ألف مواطن
محمد علي مهدي
dostor.org/2562504

صرحت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم خلال الأسبوع الرابع من انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بالمحافظة، بلغ 140 ألف و29 مواطن بنسبة 183٪ من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة.

من جانبها أوضحت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عملية الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابته والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، والبالغ عددها 82 فرقة.

كانت المحافظة قد أعلنت عن استهداف 172 ألف و631 مواطن من خلال المبادرة التي أنطلقت في الأول من مارس وتستمر حتي نهاية ابريل الجاري وذلك بإستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات. وتوفير وسائل إنتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القري النائية لنقلهم إلي أقرب مكان فريق عمل، وذلك بهدف التيسير علي المواطنين للكشف والإطمئنان علي صحتهم.

وأضافت " مشرف" أنه تم إضافة ساعات متأخرة من الليل لإستمرار القوافل الثابته والمتحركة لتحقيق المستهدف كاملا

استهداف 140 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة " بالوادي الجديد
استهداف 140 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة " بالوادي الجديد
اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

32 شاشة لبث مباريات كأس العالم مجانًا في الوادي الجديد

منذ سنة و نصف

محافظ الوادي الجديد: نتجه لـ«تصنيع» التمور بدلًا من تصديرها

منذ سنة و نصف

طرح 1900 فدان للاستثمار الزراعي في الوادي الجديد

الآن

مقتل 26 شخصًا جراء حريق فى حافلة سياحية جنوب الصين

تكليفات السيسى بشأن الأجور والمعاشات وتأكيد مصر على موقفها من الجولان الأبرز في صحف اليوم

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

موعد مباراة مصر والنيجر فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل "دولة لصوص"

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

أسعار الدولار اليوم السبت 23/ 3/ 2019

ألبومات الصور

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

"مهرجان كوم الدكة فى حينا".. يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش

بالصور.. ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه بكنيسة العذراء فى مطروح

حملة موسعة لتأهيل الحدائق والمتنزهات فى بلطيم (صور)

رياضة

"صبحي" يعرب عن أمله في استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم

وزير الرياضة: مصر قادرة على استضافة البطولات والأحداث الكبرى

أشرف صبحي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم البطولة القارية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل "دولة لصوص"

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

أسعار الدولار اليوم السبت 23/ 3/ 2019

كشكول

ننشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة جنوب الوادي

"التعريف ببرامج هيئة الفولبرايت" ندوة بدراسات عليا قناة السويس

"وزير التعليم" يكشف الطرق البديلة لعدم تفعيل شريحة الانترنت لطلاب الأول الثانوي

فارس: تدريب معلمي المدارس الخاصة على تكنولوجيا التعليم

جامعة أسيوط عضوًا في المجلس العربي للتدريب والإبداع

الأمصار

جماعة أيرلندية معارضة تعلن مسؤوليتها عن وضع طرد مفخخ في مستودع

مظاهرة ليبية لدعم وتأييد القوات المسلحة ورفض الإخوان

الإرهاب يدق أبواب الغرب.. طعن قديس كندي أثناء الصلاة

روسيا: إعلان واشنطن تحرير سوريا من داعش كاملة "تفاهة"

إيقاف حركة الطيران بمطار فرانكفورت الألماني لهذا السبب

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

انتحار طالبة أميركية بعد نجاتها من "مذبحة المدرسة"

امرأة تشم رائحة مرض باركنسون قبل سنوات من ظهور أعراضه

"Jeep" تغزو الأسواق بسيارة مميزة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أسباب شحوب الوجه والعيون الصفراء وحب الشباب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎