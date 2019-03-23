فنزويلا تستنكر فرض عقوبات أمريكية جديدة على عدة بنوك فى البلاد

استنكرت فنزويلا اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على عدة بنوك في البلاد، واصفة هذه العقوبات بـ"غير القانونية".



وقالت الخارجية الفنزويلية، إن 24 مليون شخص سوف يتضررون جراء الإجراءات الأمريكية الجديدة.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على فنزويلا عقب اعتقال روبيرتو موريرو، مدير مكتب زعيم المعارضة خوان جوايدو، مضيفة أن "النظام يواصل خطف مواطني فنزويلا وتعذيبهم وقتلهم، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة والتحالف الدولي المؤيد لجوايدو".