صبحي: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالرياضة ويعتبرها أمن قومي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، ونوه في أكثر من مناسبة بأهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي".



جاء ذلك خلال حوار للدكتور أشرف صبحى مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.



وكشف وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجان من العلماء والخبراء وأصحاب التخصصات،لتفعيل مبادرة الرئيس للاهتمام بالرياضة وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب ووضعها موضع التنفيذ فى إطار اهتمام الوزارة الدائم بتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية مع الاستفادة من التجارب السابقة.