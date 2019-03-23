أنجولا والاتحاد الأوروبى يوقعان على اتفاقيات تمويل جديدة

وقعت أنجولا والاتحاد الأوروبي على ثلاث اتفاقيات تمويل جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 22 مليون يورو لدعم قطاعات التعليم العالى والحوكمة الاقتصادية وتسهيلات الحوار بين الجانبين.



وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش الاجتماع الوزارى المشترك بين ممثلى الاتحاد الأوروبي وأنجولا الذى تم عقده فى لواندا، وقد وقعها عن الجانب الأنجولى وزير الاقتصاد والتخطيط بيدرو دا فونسيكا، وعن الجانب الأوروبي فرانسيسكا دى مورو القائم بأعمال مدير إدارة وسط وجنوب أفريقيا فى الاتحاد الأوروبي.



وأكد دى مورو أهمية الاتفاق بشأن التعليم العالى، قائلا إنه سيساعد على دعم الدراسات العليا فى قطاعات الاقتصاد الرئيسية.



من جانبها، أعربت الحكومة الأنجولية عن التزامها بدعم البحوث العلمية وزيادة نوعية الإنتاج المحلى بهدف ضمان الصادرات.



ومن المتوقع أن يتم تنفيذ اتفاقية دعم التعليم العالى التى تقدر قيمتها بمبلغ 13 مليون يورو خلال فترة خمسة أعوام.



يذكر أن اتفاقية الحوكمة ستركز على شفافية الميزانية وفعالية الإنفاق العام وإقامة نظام فعال لمكافحة تدفق الأموال بطريقة غير مشروعة، وأن تكلفة برنامج تسهيل الحوار تقدر بنحو أربعة ملايين يورو.