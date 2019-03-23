البحرين تستقبل 600 طن من معدات فرق فورمولا 1 قبل سباق الجائزة الكبرى

استقبلت البحرين نحو 600 طن من معدات فرق فورمولا 1 التي تستعد لخوض الجولة الثانية من بطولة العالم في الفترة بين 28 و31 مارس.



ووصل إلى المملكة بالفعل 300 صندوق عبر ثماني طائرات شحن تابعة لفورمولا 1 إلى جانب نحو 100 حاوية وصلت عبر الشحن البحري.



ومعظم المعدات وصلت من استراليا التي شهدت الجولة الافتتاحية وكذلك من بعض الدول الأوروبية التي تتخذ منها غالبية الفرق مقرا.



وتحتوي الشحنات على العديد من العناصر الأساسية لفورمولا 1 مثل سيارة الأمان والسيارات الطبية.



واستفاد الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس من دخول متأخر لحارة الصيانة ليفاجئ زميله بطل العالم لويس هاميلتون وينتزع الفوز بالسباق الافتتاحي في استراليا في 17 مارس.



وانطلق بوتاس من المركز الثاني خلف هاميلتون أول المنطلقين ليتجاوز السائق الفنلندي زميله البريطاني خلال بداية فوضوية للسباق على حلبة البرت بارك، وتتألف بطولة فورمولا 1 من 21 سباقا.