أمريكا تؤكد تشجيعها للإصلاحات فى أنجولا

أكدت الولايات المتحدة مجددا تشجيعها للإصلاحات التى يجريها الرئيس الأنجولى جواو لورينكو، ووصفتها بأنها إصلاحات ايجابية.



وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية تيبور ناجى، إن الولايات المتحدة تشعر باندهاش لهذه الإصلاحات ولجهود الرئيس الأنجولى الرامية إلى مكافحة الفساد.



وأضاف "إن الولايات المتحدة والعالم بوجه عام يبديان إعجابهما بالإجراءات التى يتخذها الرئيس لورينكو لمكافحة الفساد، ولكن مازال يتعين عليه القيام بالإجراءات فيما يتعلق بهذا الشأن" واستدرك الدبلوماسي الأمريكي قائلا "إن العلاقات بين الولايات المتحدة وأنجولا علاقات ايجابية بوجه عام، وإننا نسعى من أجل تعزيزها".



وتابع: إننا نرحب بالشراكة مع أنجولا، ونسعى من أجل تحسين مستوى الثقة لدى المستثمرين، وزيادة مستويات التجارة والاستثمار على الأراضي الأنجولية.



وفيما يتعلق بالتجارة مع أنجولا، أشار الدبلوماسى الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ترى أن صادرات الألومنيوم والصلب تهدد الأمن القومى الأمريكى، ولكنه رفض الخوض فى أى تفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن.