إيدن هازارد يوافق على الانتقال من تشلسي إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي إيدن هازارد وافق على الانتقال من نادي تشلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني بعد محادثات أجراها مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



ونقلت صحيفة "مترو" عن وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي وافق مضطرا على بيع هازارد مقابل 112 مليون يورو، إذ أن اللاعب البلجيكي لم يتبق على عقده سوى عام واحد مما يعني إمكانية انتقاله بشكل مجاني في حال رفض تجديد عقده.



وأوضحت التقارير أن هازارد (28 عاما) سيوقع مع النادي الملكي عقدا لمدة خمسة مواسم، مشيرة إلى أن زيدان لعب دورا حاسما في إقناع قائد منتخب "الشياطين الحمر" في الانتقال إلى قلعة الميرنغي في مدريد.



ويبدو أن عودة زيدان إلى تدريب الريال، أثرت كثيرا على قرار هازارد الذي لم يخف يوما إعجابه بأسطورة كرة القدم الفرنسية، وأنه بسببه أحب تلك اللعبة الشعبية.



وكان النجم البلجيكي قال مؤخرا في تصريحات تلفزيونية إنه يركز حاليا مع "البلوز" في المباريات المتبقية سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وأضاف: "لا يزال أمامنا شهران حاسمان. إذ يمكننا الفوز بلقب الدوري الأوروبي، كما علينا أن نقاتل على إحدى المراكز الأربعة في البريميريغ لكي نضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم."



وأكد: "حاليا ينصب اهتمامي على ذلك، وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر سيكون لكل حادث حديث، فلا أحد يعرف ماذا يخبئ له المستقبل."