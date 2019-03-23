جنوب إفريقيا تؤكد التزامها بالعمل مع زيمبابوى لمواجهة التحديات

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، مجددا التزام بلاده بالعمل مع زيمبابوى من أجل معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه البلدين.



وقال رئيس جنوب إفريقيا إن البلدين تمكنا من دعم التعاون الثنائى واستكشاف مجالات أخرى للتعاون.



معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها الإدارة الجديدة فى زيمبابوى للخروج من الصعوبات الراهنة.



وأعاد إلى الأذهان أن جنوب إفريقيا كانت قد دعت المجتمع الدولى خلال المنتدى الاقتصادي العالمى الذى تم عقده مؤخرا إلى مساعدة زيمبابوى ورفع العقوبات المفروضة عليها، وأنه يشعر بارتياح لأن الاتحاد الأوروبي قرر رفع عقوبات كان يفرضها على الأعضاء الحاليين فى حكومة زيمبابوى.



وتابع قائلا إن هذه تعتبر أول خطوة من خطوات كثيرة يتعين اتخاذها لدعم الإنعاش الاقتصادي فى زيمبابوى، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لدعم مساعى زيمبابوى لتحقيق الإنعاش الاقتصادي.