الرئيس الكينى يدعو إلى تعميق العلاقات مع رواندا

دعا الرئيس الكينى "أوهورو كينياتا" الى العمل من أجل تعميق العلاقات الثنائية بين كينيا ورواندا بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين.



وقال الرئيس الكينى إن العلاقات الطيبة القائمة ين البلدين يمكن أن تكون فى وضع أفضل وأكثر فائدة من خلال التفاعل بين شعبى البلدين.



وأضاف: "كلما إلتقينا، كلما تفاعلنا معًا، ومن الأفضل أن يتحقق تكامل بيننا، وإن رواندا فى ظل رئاسة الرئيس كاجامى نهضت من الدمار الناجم عن الحرب وتمكنت من تحويل اقتصادها إلى اقتصاد نشط وأصبحت نموذجا للتقدم فى أفريقيا ".



ومضى قائلا إننى فخور برواندا لأنها نهضت وواجهت تحديات الماضى وتحول اقتصادها إلى اقتصاد نموذجى، وإن كينيا ورواندا تمكنتا من تحقيق الكثير معا خلال السنوات الأخيرة.



وتابع:"إننا كحكومات، تمكنا من تحقيق الكثير، وجعلنا من السهل على شعبى بلدينا التنقل ونقل البضائع عبر حدود البلدين". مشيرا إلى أنه ما زالت هناك تحديات يتعين معالجتها، ودعا قادة البلدين إلى العمل معًا من أجل معالجة هذه التحديات.