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اقتصاد
السبت 23/مارس/2019 - 09:33 ص

الملا: طفرة كبيرة بمنظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول
سيد ابراهيم
dostor.org/2562487

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار قطاع البترول في تنفيذ خطط وبرامج عمل جديدة تهدف إلى استمرار تحسين كفاءة منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية لتأمين الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية من خلال زيادة عدد محطات التموين والخدمة والمستودعات وشبكة خطوط أنابيب نقل المنتجات فى مواقع مختلفة خاصة التي تتسم بمعدلات مرتفعة في استهلاك الوقود وعلى الطرق الحيوية والعمل على تطوير آليات عملها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة لمحافظات صعيد مصر.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة النيل لتسويق البترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول شركة والمحاسبة نبوية أحمد وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار الملا إلى أن منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بمختلف محافظات الجمهورية وساهمت بفعالية في الاستقرار الملحوظ الذى شهده سوق المنتجات البترولية، مؤكدًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع المتعاملين في هذا النشاط الحيوى والمتابعة المستمرة لأعمال نقل وتفريغ الوقود من المستودعات إلى محطات التموين واتخاذ كافة معايير واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وخلال الاجتماع استعرض المحاسب عمرو الكعكى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال حيث أشار إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع استكمال إنشاء مستودع تخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية بمنطقة جحدم بأسيوط والذى يعمل أوتوماتيكيا بأحدث الأجهزة طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، والمساهمة في مشروع المستودع المشترك بمطار القاهرة "خط هيدرانت"، والتجهيز لإنشاء مستودع جديد بمحافظة الأقصر، كما أوضح أن الشركة تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية من خلال 68 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود بعد دخول 4 محطات جديدة خلال عام 2018 بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في تسويق بنزين 95 لأول مرة بمحطات الشركة لتلبية احتياجات المواطنين من هذا المنتج بالإضافة إلى تسويق أنواع بنزين (92 و80) والسولار والزيوت المعدنية.

وأشار إلى زيادة أعداد كبار المستهلكين إلى 49 عميلًا بعد إضافة 6 آخرين، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق زيادة فى الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين السفن بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع وشرم الشيخ والحمراوين وأبو طرطور ليصل إلى حوالى 6ر7 مليون دولار، ومن نشاط تموين الطائرات بمطارات أسيوط وسوهاج والعلمين التى بلغت حوالى 5ر7 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بنية تحتية ونظم معلومات متكاملة مؤمنة يعتمد عليها ومتوافرة دائما للمستخدمين لتمكين العاملين بالشركة من تنفيذ أعمالهم الكترونيًا بسرعة ودقة وتحويل البيانات إلى معلومات رقمية تدعم اتخاذ القرار وكذلك إحكام أعمال الرقابة، ومن المخطط الانتهاء من المشروع وتشغيله فعليًا خلال يوليو القادم.

وأشار إلى حرص الشركة على الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية في إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والاهتمام بالتدريب لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للعاملين، وكذلك تنفيذ أعمال المراجعة باستمرار على مواقع عمل الشركة في كافة الأنشطة لضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

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