"Jeep" تغزو الأسواق بسيارة مميزة

تستعد شركة "Jeep" الأمريكية لإطلاق نموذج معدل من سيارات "Compass" التي أصبحت واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم.



وسيحمل النموذج الجديد من هذه السيارات اسم "Night Eagle"، وسيتميز بتداخل اللون الأسود مع باقي الألوان الأساسية للمركبات، ليزين ممتصات الصدمات، والعجلات، وكامل السقف.



وستحصل هذه المركبات على زجاج بألوان مختلفة، تتنوع تدرجاتها للتناسب مع اللون الأساس للسيارة، إضافة إلى عجلات رياضية بمقاس 19 إنشا، أي أكبر بإنشين من تلك التي كانت في سيارات "Compass" السابقة، وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة.



أما قمرة السيارة فستأتي بمقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعيتها عن طريق أزرار كهربائية، بالإضافة إلى واجهة قيادة مزودة بشاشة بمقاس 7.2 بوصة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة القيادة، وأنظمة المولتيميديا، ونظام الملاحة.



وستطرح "Night Eagle" بمحرك يعمل بالبنزين بسعة 2.4 لتر، وعزم 150 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلبة سرعة بـ 6 مراحل، أما سعرها فمن المفترض أن يبدأ من 23 ألف دولار.