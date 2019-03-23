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الصحة
السبت 23/مارس/2019 - 09:28 ص

أسباب شحوب الوجه والعيون الصفراء وحب الشباب

أسباب شحوب الوجه
أمينة ذكي
dostor.org/2562482

قال الدكتور أنطون ألكساندروف، استشاري الأمراض الجلدية والمتحدث باسم مؤسسة الجلد البريطانية، إن هناك عددًا من الأمور تحدث على وجه المرأة من الممكن أن تشير إلى الكثير من الأسرار الخفية عن المرأة، وتحديدا عن صحتها العامة، وفقا لما نشرته صحيفة ذا صن.

وأضاف أن الجلد الشاحب في وجه المرأة يدل على أن المرأة تعاني من فقر الدم أو نقص الحديد، لان عدم وصول الدم الكافي للوجه يجعله يبدو شاحبا.

ينصح السكاندوف في حالة شحوب الوجه بتناول اللحوم الحمراء مرتين في الأسبوع لبناء الحديد في الجسم، مع العدس والفاصوليا والبقول والخضار الورقية مثل السبانخ.

أما حب الشباب في وجه المرأة فهو يدل على أن المرأة تتناول السكريات بقدر كبير للغاية، وان نسبة السكر عامة مرتفعة للغاية، مضيفا بأن الشوكولاتة الداكنة قد تكون أفضل للبشرة، ولكن الأبحاث الجديدة أظهرت أن جميع الأنواع يمكن أن تجعل وجهك عرضة للبقع.

فيما أكد على أن من يستهلكون الكثير من منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن، يمكن أن يسبب البقع أيضًا."

أما إذا كنتِ تعانين من العيون الصفراء، فهي قد تكون مؤشر لحالة التهاب الكبد أو العدوى الفيروسية أو مشاكل في الكبد أو المرارة أو البنكرياس".

وإذا كنت تعانين من عيون منتفخة فهو أمر يشير إلى أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح وأنك لا تتناول المياه بشكل وفير.

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أسباب شحوب الوجه والعيون الصفراء وحب الشباب

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