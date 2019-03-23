رواندا: إدانة 15 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب

قضت محكمة عليا في رواندا بالسجن خمس سنوات على 13 شخصا، وبالسجن عشر سنوات على اثنين آخرين، بعد إدانتهم بالانتماء لجماعات متطرفة من بينها جماعة داعش وتقديم الدعم لها.



وبرأت المحكمة في منطقة نيانزا بجنوب رواندا 25 آخرين بعد أن عجز الادعاء عن إثبات تورطهم في أعمال متطرفة.



وكانت الشرطة في رواندا قد اعتقلت هؤلاء الأشخاص في يناير 2016، بعد أقل من أسبوع من قتل الواعظ محمد موجيمانجو المتهم بتشجيع الشبان على الانضمام إلى الجماعات المتطرفة.



وضبطت قوات الأمن مواد تخص المتشددين من بينها كتب وأقراص مدمجة ورسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ومن بين المدانين ثلاث نساء تم اعتقال اثنتين منهن في مطار كيجالي أثناء توجههما إلى سوريا، كما أدينت أخرى بمساعدتهما بألف دولار من أجل تذاكر السفر.



وأغلب الروانديين مسيحيون ويمثل المسلمون نحو 2.5 % من السكان.