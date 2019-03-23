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السبت 23/مارس/2019 - 08:18 ص

بنك تنمية الأمريكتين يلغي اجتماعا بالصين بسبب موقفها بشأن فنزويلا

بنك تنمية الأمريكتين
وكالات
dostor.org/2562432

ألغى بنك تنمية الأمريكتين يوم الجمعة اجتماعا كان من المقرر عقده للدول الأعضاء فيه والبالغ عددهم 48 دولة في الصين بعد أن رفضت بكين السماح لممثل لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو حضور الاجتماع وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على القرار.

وقال المصدران إن هذا القرار اتخذ في واشنطن يوم الجمعة خلال اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي يعد أكبر بنك تنمية في أمريكا اللاتينية بعد أن رفضت الصين تغيير موقفها.

وأضافا إن مجلس الإدارة سيصوت في غضون 30 يوما لاختيار موعد ومكان جديدين للاجتماع السنوي.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت يوم الخميس بإلغاء الاجتماع الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس إذا لم تعط بكين تأشيرة دخول للممثل الاقتصادي ريكاردو هوسمان ممثل جوايدو.

وفي بكين أبدت وزارة الخارجية الصينية أسفها اليوم السبت بشأن هذا القرار.

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