تكليفات السيسى بشأن الأجور والمعاشات وتأكيد مصر على موقفها من الجولان الأبرز في صحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي أبرزها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الأجور والمعاشات وإدراج علاوات المعاشات الخمس فى الموازنة الجديدة.



الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الأجور والمعاشات، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إدراج علاوات المعاشات الخمس فى الموازنة الجديدة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى المالية والتخطيط، لتحديد الإجراءات اللازمة لسداد المديونيات المستحقة لصندوق المعاشات تدريجيا، ووفقا لشرائح مالية متتابعة، مشيرا إلى أنه ستتم جدولة المديونية وفقا للدراسة الاكتوارية التى يجرى إعدادها حاليا.



وقال معيط في تصريح لـ«الأهرام»: إنه تم وضع تصور مبدئى لتعديل الأجور، وعرضه على الرئيس، الذى طلب بعض التعديلات التى يتم العمل على تنفيذها خلال شهر، وإعادة عرضها على الرئيس، تمهيدا لإقرارها.



وأضاف أن لجنة هيكلة الأجور يتم العمل فيها بالاتفاق مع وزارة التخطيط، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف الوصول إلى معالجة الخلل الحالى فى الأجور، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



وفي موضوع آخر، أشارت (الأهرام) إلى أن مجلس الوزراء واصل توثيق المشروعات القومية الكبري انطلاقًا من حرص الحكومة على إبراز ما تحقق، وعرض ما هو مُستهدف، فى مختلف المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، بمُؤشراتٍ واضحة، يُمكن متابعتها من جانب السُلطة التشريعية والرقابية والرأى العام.



وأضافت أن الحكومة أعدت تقريرًا تفصيليا فى كتاب حمل عنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، والذى يعرضُ موقف كل المشروعات المننفذة من نهاية يونيو 2014 بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، والمشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن تتم ترجمة هذا الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون.



ونقلت الصحيفة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية منذ يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2020، منوهًا بأنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، فى نحو 9039 مشروعًا، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.



وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن زعماء الاتحاد الأوروبي منحوا بريطانيا مهلة إضافية قبل أن تغادر التكتل دون اتفاق فى الوقت الذى طالبت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى نواب البرلمان بدعم خطتها للخروج من الاتحاد والتى سُتطرح لتصويت ثالث خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعطى زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا أسبوعين إضافيين ينتهيان فى 12 أبريل قبل أن تغادر التكتل دون اتفاق إن فشلت ماى فى إقناع أعضاء البرلمان بتأييد الاتفاق الذى توصلت إليه مع بروكسل فى نوفمبر الماضي.



كما أشارت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية انسحبت أمس من مكتب الاتصال مع كوريا الجنوبية والذى يقع فى الحدود المشتركة بينهما. وأكد مسئول عسكرى كورى جنوبى أن بلاده اقترحت إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية حول تنفيذ اتفاقية ثنائية تم توقيعها العام الماضي.



وذكر وزير الدفاع الكورى الجنوبى جونج كيونج دو أن الجيش يخطط لعقد محادثات مع كوريا الشمالية حول سبل متابعة الاتفاقية العسكرية الشاملة الموقعة فى 19 سبتمبر، والتى تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة.





أخبار اليوم:

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، إنه تعقد في القاهرة غدا قمة عربية ثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن وعادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق، وأن القمة تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب بجانب تنسيق الرؤى قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الجاري.



وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصل إلى القاهرة اليوم عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي في أول زيارة له للقاهرة استجابة لدعوة من الرئيس السيسي حيث ستعقد جلسة مباحثات بين الطرفين لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين والدور المصري في إعادة إعمار العراق يعقبها مؤتمر صحفي يتناول نتائج المباحثات بين الجانبين كما يصل الملك عبدالله ملك الأردن للقاهرة غدا لتعقد القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر والاردن والعراق.



عربيا، ذكرت (أخبار اليوم) أن مصر أكدت على موقفها الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلي رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها علي الجولان السوري المحتل، وعلي اعتباره لاغيا وليست له أية شرعية دولية.



كما أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بالقوة.



وأعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية علي هضبة الجولان السورية. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد أن موقف الاتحاد إزاء وضع الجولان لم يتغير.



وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن القيادات العمالية والأحزاب السياسية رحبت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات.. وأكد حزبا التجمع والغد أن توجيهات الرئيس تعكس انحيازه لمحدودي الدخل والفقراء ويؤكد المواقف الثابتة للرئيس بدعم دولة القانون.



ونقلت الصحيفة عن جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تثمينه على تحقيق الرئيس مطالب أصحاب المعاشات المتمثلة في إعادة أموالهم من الخزانة العامة إلي صناديق التأمينات الاجتماعية لتحسين أحوالهم.





الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن مجلس السياحة والسفر العالمي أعلن أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشة هائلة في عام 2018 حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا، ونقل المجلس في تقريره حول السياحة في عدد من الدول المختلفة تصريحات جلوريا جيفارة رئيسة المجلس التي أعربت خلالها عن سعادة المجلس بالانتعاش القوي بقطاع السياحة في مصر، مؤكدة أهمية هذا القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.



وأضافت أن المجلس استعرض، في تقريره، نتائج البحث الجديد الذي أجراه لعام 2018 وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة في 185 دولة. مشيدا بالدور الذي تقوم به الوزارة لجعل قطاع السياحة من القطاعات ذات الأولوية وإستراتيجيتها لزيادة وعي المواطنين بأهمية القطاع.



وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية أكد، خلال لقاء المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن المشروعات الجديدة في المنطقة حجر الزاوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بداية من تطوير المجري الملاحي والقناة الجديدة والتي أصبحت تمثل أهمية كبيرة للتجارة العالمية ووصول عمق القناة إلي 25 مترًا ليكون المشروع الذي جاء في وقته المناسب كمشروع قومي أعاد اللحمة بين المصريين يمثل أهمية كبيرة لدي الشعب وتزامن معه مشروع المنطقة الصناعية لإقامة حياة مزدهرة ومجتمعات عمرانية متكاملة علي ضفاف القناة.



كما ذكرت (الجمهورية) أن 5 شركات مصرية تابعة لقطاع الأعمال وعدد من شركات القطاع الخاص تقدموا للتأهل للسوق اللبنانية والسورية فنيا وماليا استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار والمساهمة بخبراتها وإمكاناتها لخدمة الأشقاء في البلدين وتم توقيع بروتوكولات وائتلافات مع ممثلين من البلدين لإنهاء أعمال التأهيل وفتح مقار للشركات المصرية التي تضم السد العالي هايدليكو والعامة للمشروعات الكهربائية ايلجكت وايجماك ونظم القوي الكهربائية وغيرها.



وأضافت أن العرض الفني والمالي لإحدى الشركات المصرية فاز بمناقصة باستثمارات 70 مليون دولار في أوغندا، وجار التفاوض لاسناد المشروع لها.. وتوجه وفد مصري من خبراء الكهرباء يضم فنيين وماليين إلي اليمن لمتابعة إجراءات إنشاء أول محطة توليد يمنية بأيد مصرية باستثمارات تصل إلي حوالي 100 مليون جنيه مصري وستبدأ الأعمال التنفيذية فورا للمحطة ليتم الانتهاء منها خلال 10 شهور فقط لتوفير متطلبات سكان مدينة المكلا الملحة من الكهرباء.



وأشارت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة أعلنت استمرار فعاليات التدريب المصري ــ البريطاني "أحمس ــ 1" الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنجاح.



ونقلت الصحيفة عن القوات المسلحة قولها، في بيان أمس، إن التدريب تضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة. والتدريب العملي علي أعمال الاكتشاف وإبطال العمل والتدمير للعبوات الناسفة بمختلف أشكالها وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية. وكذلك التدريب على الإدارة المشتركة لأعمال القتال من مركز العمليات الرئيسي لتحقيق السيطرة الكاملة علي القوات أثناء تنفيذ المهام. والتدريب علي استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان.



وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن آلاف النيوزيلنديين احتشدوا أمس في ذكري مرور أسبوع على مقتل 50 مسلما في المذبحة التي نفذها متطرف يؤمن بتفوق العرق الأبيض في مسجدين في مدينة كرايست تشريش. فيما رفع الآذان وتشكلت السلاسل البشرية لحماية المسلمين أثناء أداء صلاة الجمعة في أرجاء نيوزيلندا.



وأضافت أن الحكومة النيوزيلندية أصدرت تعميمًا لارتداء الحجاب؛ فضلًا عن بث آذان صلاة الجمعة علي التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية وتلاه دقيقتا صمت علي أرواح الضحايا وبعد ذلك ألقيت خطبة الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية، كما فتحت العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد أبوابها أمام الزوار مع تشكيل سلاسل بشرية خارج بعضها في أعمال رمزية للحماية والتضامن، إضافة إلى وضع الزهور أمام نصب تذكاري.