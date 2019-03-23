مسؤول: إعلان النتائج الرئيسية لتقرير مولر عند تسليمها الكونجرس

قال مسؤول كبير بوزارة العدل الأمريكية إنه سيتم إعلان النتائج الرئيسية للتقرير الذي أعده المحقق الخاص روبرت مولر لدى تسليمها للكونجرس.



وأضاف المسؤول إن وزارة العدل ستسلم النواب ملخصا لنتائج التقارير مع مطلع الأسبوع المقبل.



ويحقق مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادية، منذ 2017 في ما إذا كانت حملة ترامب قد تآمرت مع موسكو في محاولة للتأثير على الانتخابات وإن كان الرئيس الأمريكي قد حاول فيما بعد عرقلة سير التحقيق بشكل يخالف القانون.

