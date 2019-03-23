نتنياهو يقيم دعوى تشهير ضد اثنين من منافسيه السياسيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة، إنه سيقيم دعوى تشهير ضد اثنين من منافسيه السياسيين الرئيسيين، قائلا إنهما وصفاه بأنه خائن بسبب فضيحة فساد تتعلق بصفقة غواصات ألمانية.



وقال نتنياهو في تسجيل مصور بثه على صفحته على فيسبوك إنه طلب من فريقه القانوني اتخاذ إجراء ضد رئيس الأركان السابق بيني جانتس ووزير الدفاع السابق موشي يعلون.



وجانتس ويعلون عضوان في حزب الأزرق والأبيض الذي يمثل تيار الوسط والذي يسعى للإطاحة بنتنياهو في الانتخابات التي تجري في التاسع من أبريل نيسان. وتشير استطلاعات الرأي إلى تساوي شعبية حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب جانتس الجديد.



وتجري الشرطة تحقيقا منذ فترة طويلة مع محامي نتنياهو ومشتبه بهم آخرين بشأن بيع غواصات ألمانية لإسرائيل وسط شكوك بشأن وجود تضارب مصالح.



واستجوبت الشرطة نتنياهو في هذا التحقيق ولكن محققين قالوا العام الماضي إن رئيس الوزراء ليس من المشتبه بهم. وبث نتنياهو هذا المقطع المصور ردا على ما يبدو على تصريحات ليعلون في الإذاعة الإسرائيلية عن قضية الغواصات قبل يومين.