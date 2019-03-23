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الثقافة
السبت 23/مارس/2019 - 07:28 ص

الأوبرا تنظم أمسية ثقافية وفنية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

الأوبرا تنظم أمسية
أ ش أ
dostor.org/2562419

ينظم صالون الأوبرا الثقافي ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، باليوم العالمي للمرأة، أمسية ثقافية وفنية تحت عنوان "مبدعات عربيات"، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

ويستضيف صالون الأوبرا الذي يديره الفنان أمين الصيرفي، خلال الأمسية، مجموعة مبدعات من عدة دول عربية نجحن في إثراء الساحة الثقافية في بلادهن هن الكاتبة المصرية سحر الموجي، المطربة السورية سهام إبراهيم، الروائية اليمنية شذى الخطيب، ويتخلله فقرات غنائية وشعرية للمطربة سوزان مهدى والشاعرتين عبير العيسوي وسحر كرم.

ويناقش الصالون عددا من القضايا الإبداعية للمرأة العربية ودورها فى دعم الوطن، إلى جانب مناقشة التجارب الشخصية لهن وطريقهن إلى النجاح.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال يقام فى الثامن من شهر مارس كل عام، ويتم خلاله استعراض الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في مختلف دول العالم.

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