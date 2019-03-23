ترامب يبدى رغبته فى إعلان تقرير مولر حول التدخل الروسى بانتخابات 2016

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في إعلان التقرير "السري" للمحقق الخاص روبرت مولر والذي سلمه لوزارة العدل بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.



وأضاف ترامب - في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض اليوم -" فليصبح التقرير معلنا، ولندع الناس يطلعوا عليه، والمسألة ترجع إلى النائب العام، وأنا أريد الاطلاع عليه".



وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق الأسبوع الماضي على قرار غير ملزم بضرورة إعلان تقرير مولر، وأصبحت مسئولية القرار ملقاة على عاتق النائب العام رغم أن عليه تقديم بعض المعلومات على الأقل بشأن تحقيقات مولر إلى الكونجرس.



اللافت أن ترامب غرد بالتأييد مرة وبالازدراء أخرى بشأن قرار مجلس النواب والذي دفع به قادة الحزب الديمقراطي في المجلس.



وكان المحقق الخاص روبرت مولر قد سلم تقريرا نهائيا، عليه صفة السرية، هو نتاج عامين تقريبا من التحقيقات، إلى وزارة العدل ليقوم النائب العام ويليام بار بمراجعته، وأعرب رودي جولياني وجي سيكولو محاميا ترامب عن ارتياحهما بتسليم التقرير.



وكان مولر وفريقه يحققون في مدى تدخل الكرملين في انتخابات عام 2016 الرئاسية في الولايات المتحدة وتحديد ما إذا كان هناك أي أشخاص أو هيئات أمريكية ساعدت في هذا الاتجاه.