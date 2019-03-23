ماليزيا ولاوس توقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع

وقع وزير الدفاع الماليزي محمد سابو مع نظيره في لاوس تشانساموني تشانيالاث، على مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي المشترك في مجال الدفاع.



وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن وزير الدفاع وقع على مذكرة التفاهم في مبنى وزارة الخارجية خلال زيارة الجنرال تشانساموني لكوالالمبور التي بدأها أمس الأول الخميس وتختتم اليوم السبت.



وأعرب الوزيران في بيان صحفي مشترك، عن تفاؤلهما بأن مذكرة التفاهم ستزيد من التفاعل بين الطرفين وتمهد التعاون الدفاعي الأوسع الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.