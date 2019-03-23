تجار أوروبيون يستوردون الأخشاب من الكونغو بصورة غير قانونية

أفاد تقرير صادر عن منظمة "جلوبال ويتنس" العالمية بأن اسم البرتغال ورد ضمن دول أوروبية أخرى يقوم فيها تجار باستيراد الأخشاب بملايين الدولارات بصورة غير قانونية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعني خرق تشريعات الاتحاد الأوروبي وإحداث فساد في الغابات المطيرة.



وجاء في التقرير، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أن 10 تجار في البرتغال وفرنسا وبلجيكا واسبانيا وإيطاليا وبولندا يستوردون الأخشاب من شركة لقطع الأشجار تتهمها المنظمة بانتهاك قوانين الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأضاف التقرير بأن 10 شركات أوروبية في هذه الدول المذكورة، جلبت هذه الأخشاب، والتي تعود لأنواع مهددة من الأشجار، للسوق الأوروبية بقيمة مليوني يورو خلال خمسة أشهر فقط عام 2018.