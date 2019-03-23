تحالف دعم الشرعية باليمن يشن غارات على معسكرات للحوثيين فى صنعاء

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في صنعاء.



وقال شهود عيان من المنطقة - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - إن طيران التحالف استهدف قاعدة الديلمي الجوية بثلاث غارات، وشن غارتين على بيت عذران، وأخرى استهدفت معسكر الاستقبال.



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف في ضواحي صنعاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.



من جهة أخرى، أفادت مصادر يمنية، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أجبرت أهالي مدينة زبيد الأثرية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، على التبرع للمجهود الحربي تحت التهديد وبقوة السلاح، مشيرة إلى أن الميليشيات أرسلت عناصرها للأهالي والتجار داخل مدينة زبيد وأجبرتهم على دفع أموال طائلة، ملوحة بالخطف لمن يرفض الدفع.