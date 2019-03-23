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السبت 23/مارس/2019 - 07:36 ص

طبيب مصرى يعلن التوصل لعلاج فعال لتلوث الدم "القاتل"

طبيب مصرى يعلن التوصل
طبيب مصرى يعلن التوصل لعلاج فعال لتلوث الدم "القاتل"
أ ش أ
dostor.org/2562408

صرح الدكتور محمود الشربينى أستاذ العناية المركزة والخبير فى حالات الطب الحرجة، وأحد أبناء مصر المغتربين فى المملكة المتحدة، بأن أحدث الأبحاث الطبية توصلت إلى علاج فعال لحالات تلوث وتسمم الدم الناتج عن العدوى البكتيرية القاتلة، والتى تصيب حوالى 30 مليون شخص كل عام حول العالم، يموت نصفهم تقريبا، وتتطلب هذه الحالات العلاج بالعناية المركزة.

وقال الشربيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الأطباء قبل التوصل لهذا العلاج غالبا ما كانوا يفشلون في إنقاذ حياة المرضى نظرا لتوحش بكتيريا "الستاف اوريوس" و" الاشريشيا"، وهما من أهم أسباب تلوث وتسمم الدم، والذي يطلق عليه طبيا (sepsis)، مشيرا إلى أن هذه البكتيريا القاتلة تتسبب في الالتهابات الرئوية، وعدوى الكليتين والجهاز البولى، وأغشية القلب، وغالبا ما تقاوم كل المضادات الحيوية القوية والمتاحة الآن.

وتابع: إن السلطات الطبية فى انجلترا وايرلندا وأمريكا أعلنت عن نجاح استخدام هذا العقار فى التجارب المعملية مما يفتح باب الأمل لإنقاذ ملايين البشر الذين يتعرضون لمرض تلوث وتسمم الدم كل عام، موضحا أن العقار المستخدم كان يستخدم من قبل فى علاج أورام المخ والأعصاب، إلى أن تم اكتشاف فاعليته كعلاج لحالات تلوث الدم، مما يعد نقطة تحول تمثل انتصارا لجهود الأطباء على توحش الميكروبات والبكتيريا القاتلة.

وأوضح أستاذ االعناية المركزة أن الطريقة التي يعمل بها هذا الدواء، تتلخص فى أنه يلتصق بخلايا النسيج الداخلى المبطن للجدار الداخلي للشرايين المعروف علميا بإسم "الاندوثيليوم"، مانعا خروج البكتريا وسمومها إلى أجهزة الجسم الحيوية، وبالتالى عدم تحفيز وتهييج جهاز المناعة فى الجسم، والذي يعبر عن غضبه بحدوث جلطات والتهابات مميتة، وفشل فى وظائف الرئتين والقلب والكبد والكلى، وبهذه الطريقة فإن استخدام هذا الدواء الجديد لا ينتج عنه تعود الميكروبات عليه أو مقاومته مع كثرة الاستخدام مع مرور الوقت.

على صعيد آخر، حذر الشربينى من الاستخدام العشوائي لأدوية تخفيض ضغط الدم المرتفع بسرعة بالمنزل أو أقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومنها الكبسولات المستخدمة لهذا الغرض تحت اللسان أو بالبلع، مشيرا إلى أن أحدث الأبحاث حذرت من استخدام جرعة أكبر من 60 ميللى جرام من هذا الدواء، حيث يمكن أن تتسبب فى توقف القلب والوفاة فورا.

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