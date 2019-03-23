القاهرة : السبت 23 مارس 2019
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السبت 23/مارس/2019 - 05:49 ص

اليوم.. الحكم على 20 متهمًا حول قرار إدراجهم بقائمة الإرهاب

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2562400

تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم على طعن 20 متهمًا، بينهم 4 سيدات بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 متهمًا على قائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

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