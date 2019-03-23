القاهرة : السبت 23 مارس 2019
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الثقافة
السبت 23/مارس/2019 - 02:16 ص

صدور رواية "الرحلة الأخيرة دائمًا" لـ سهيل نظام الدين

صدور رواية الرحلة
نضال ممدوح
dostor.org/2562392

صدرت حديثًا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ رواية "الرحلة الأخيرة دائما" من تأليف سهيل نظام الدين.

ومما جاء في الرواية نقرأ: "لا تستطيع ميري أن تصل إلى نتيجة حسابية ترافق السيدة وهي تتلو عليها خسائرها الشهرية من راتبها، الذي تتسلمه ناقصًا أثمان طعامها، وثيابها، وتأمينها الصحي، واستقطاع منتظم لتوفير ثمن بطاقة الطائرة التي ستعيدها إلى منفى ولدت فيه، واعتاد أصحابه رفسها باسم جديد، إلى وطن موقت، يعاد فيه تشكيل حياتها وفق ما يراه الآخرون مناسبًا لميري وغيرها من أخلاق جيدة، لا يشكل اهتمام أحد بها جزءً من تفاصيلها البسيطة".

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