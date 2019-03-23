أوساكا تتخطى الفخ البلجيكى فى ميامى

تخطت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميًا، البلجيكية يانينا فيكماير بصعوبة، أمس الجمعة، في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، لتبلغ الدور الثالث للبطولة.



وفازت أوساكا بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-صفر و6-7 و6-1، على فيكماير المصنفة الـ141 المتأهلة من التصفيات.



وبعد مواجهة سيرينا ويليامز بطلة ميامي 8 مرات في أولى مبارياتها العام الماضي، ربما توقعت أوساكا مباراة افتتاحية أسهل، لكنها احتاجت لأكثر من ساعتين لتجاوز منافستها البلجيكية، بينما تغلبت على سيرينا الحائزة على 23 لقبا كبيرا 6-3 و6-2 قبل عام واحد.



وقالت أوساكا عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة حقا، خاصة في المجموعة الثانية عندما بدأت في التفكير في الفوز وليس الأشياء التي ينبغي عملها لتحقيق الفوز، تراجعت قليلا، فقد قدمت فيكماير كذلك أداء جيدا حقا".



وبعد التراجع في المجموعة الثانية استعادت أوساكا (21 عاما) مستواها في الثالثة، وكسرت إرسال منافستها البلجيكية مبكرا، لتتقدم 3-صفر، وتحقق الانتصار.



وعلى الرغم من أن أوساكا تقطن في جنوب فلوريدا فإن اللاعبة اليابانية لم تتجاوز الدور الثالث في بطولة ميامي من قبل.



وستلتقى أوساكا في الدور المقبل مع التايوانية هسيه سو وي المصنفة الـ27، التي فازت 6-2 و7-5 على الأمريكية اليسون ريسك.