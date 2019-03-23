الليلة.. مناقشة كتاب "20 مدينة 40 سنة" بجاليرى حيفا الثقافى

بالتعاون مع دار ابن رشد للنشر٬ تعقد بجاليري حيفا الثقافي في وسط القاهرة٬ أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "20 مدينة 40 سنة" للكاتب شريف العصفوري، في السابعة مساء اليوم السبت٬ هذا ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل٬ كلًا من، الكاتب الصحفي٬ مهدي مبارك٬ الفائز بجائزة ابن بطوطة في أدب الرحلات لعام 2019 ٬ والكاتب سعد القرش٬ والكاتبة ضحى عاصي.



يذكر أن الكتاب ينتمي لأدب الرحلات، حيث يأخذنا الكاتب في مدنه المختلفة بكل ما فيها من عمق وإثارة واكتشاف، يصيغ تجاربه ومغامراته ورؤيته ممزوجة بوصف توثيقيعن المدن وأنثروبولوجيا تلك المدن إيمانًا منه بوحدة المدينة مع سكانها وتأثير جغرافيتها وتاريخها مع الناس.