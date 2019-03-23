اليوم.. محاضرة بعنوان "عمارة الإسلام فى مصر" بمكتبة الأسكندرية

يُنظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من ظهر اليوم السبت٬ محاضرة بعنوان "عمارة الإسلام في مصر: مسجد باصونة محاولة للإحياء" يلقيها: المهندس المعماري وليد عرفة٬ وذلك بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.



المهندس المعماري وليد عرفة خريج جامعة عين شمس دفعة 2001 وخريج الجمعية المعمارية البريطانية Architectural Association School of Architecture 2016.



بدأ "العماري" مساره المهني بمنزل عرفة (2003-2006) الذي رشح لجائزة الأغا خان 2010 وأخر أعماله المعمارية مسجد بصون 2019 الذي المرشح لجائزة عبد اللطيف الفوزان للعمارة المساجد. يقوم وليد عرفه بالتصميم اخذا في الاعتبار الهدف التالي: فهم جوهر العمارة في الإسلام. وسوف تتناول المحاضرة اخر أعماله المعمارية وهو مسجد باصونة في سوهاج ومحاولة احياء تراث العمارة الإسلامية وعناصرها المعمارية والزخرفية.