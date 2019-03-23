التشكيل المتوقع للمنتخب الوطنى أمام النيجر فى تصفيات أمم افريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافير أجيري في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة مباراته السادسة والأخيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، أمام النيجر على استاد الجنرال سيناي كونشاي بالعاصمة نيامي.



ويغيب عن القائمة محمد صلاح نجم ليفربول، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، للراحة، وأحمد حجازي مدافع وست برومتش للإصابة، ومروان محسن وحسين الشحات ورمضان صبحي لأسباب فنية.



كما تم استبعاد الحارس عامر عامر بعد تعرضه للإصابة في معسكر المنتخب.



وشهدت القائمة انضمام وجوه جديدة مثل مصطفى محمد، وأحمد أبو الفتوح، ونبيل عماد دونجا، وعمرو السولية.



التشكيل

ومن المتوقع أن يبدأ أجيري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - علي جبر - محمد هاني

الوسط: عمرو السولية - علي غزال - طارق حامد

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - صلاح محسن - إسلام جابر